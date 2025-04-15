شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "سند" من بيت الزكاة والصدقات وكيفية التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم خدماته للمحتاجين ، ومن ضمن البرامج التى يعمل عليها البيت "برنامج سند (دعم نقدي شهري)"، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها، وقد بنى بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة.

مساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شؤون حياتها من الخدمات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري ولم ،تستطع تدبيرها مــــن أى جهات اخرىرفع المعاناة عن غير القادرين، سعيا الي مجتمع يسوده الطمأنينة والكرامة،يقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون الى الايفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، ومنعتها ضغوط الحياة من الإيفاء والتكفل بتدبير شؤون حياتها. وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.تقدم الطلبات مباشرة الى مقر" مشيخة الأزهر الشريف " بالدراسة -أو من خلال مندوبى بيت الزكاة والصدقات بمقر المعاهد الأزهرية بكل محافظة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبتصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملةشهادة اثبات حالة (أرمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد وللأبناء والبنات من سن 18 سنةاثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / او طابعة تأمينية (للزوج والزوجة)صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الايجار إيصال مرافق (كهرباء – غاز مياه-تليفون) لآخر شهر أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون)

الجدير بالذكر أنه كان قد صدر القانون رقم القانون رقم (123) لسنة 2014 بإنشاء “بيت الزكاة والصدقات المصري” في 14 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 9 سبتمبر 2014 م، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر

حدد القانون المذكور أهداف البيت وعلى وجه الخصوص صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، كما حدد القانون موارد البيت، ومنها على وجه الخصوص أموال الزكاة التي تقدم طوعا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.