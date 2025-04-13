شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. قمة مصرية قطرية فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى فى قطر والكويت.. زيارة مهمة لمواجهة التحديات الإقليمية

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

قمة مصرية قطرية فى الدوحة اليوم.. مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى وأمير قطر.. الزعيمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. والرئيس يتوجه للكويت بعد ختام زيارته للدوحة

الرئيس السيسى فى قطر والكويت.. زيارة مهمة لمواجهة التحديات الإقليمية.. القيادة المصرية حريصة على ترسيخ العلاقات مع دول الخليج فى ظل تطورات إقليمية تتطلب أعلى درجات التنسيق العربى

تنسيق حكومى لإنجاح التشغيل التجريبى للمنطقة الأثرية بالأهرامات.. «رئيس الوزراء» يتابع تنفيذ الأعمال ومخططات إحياء «نزلة السمان» كمقصد سياحى.. وشريف فتحى: زيادة عدد الزائرين 25%

النيابة الإدارية: «الخليج 365» الأسرع فى النشر

محافظات الجمهورية تستعد لموسم حصاد القمح

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمفاوضات مسقط بين أمريكا وإيران.. «عبدالعاطى» يطلع على آخر مستجدات المفاوضات.. ويؤكد ضرورة التوصل لحلول سياسية ووقف إطلاق نار مستدام فى غزة

روحانيات أسبوع الآلام.. فى كنائس مصر.. مشاركة واسعة من المصلين فى الكنائس.. وأغصان شجر الزيتون أبرز مظاهر الاحتفال

جرائم «ضد الإنسانية» للاحتلال فى مستشفيات وأحياء غزة.. قوات الاحتلال تدمر مستشفى المعمدانى.. ومدير «صحة غزة»: الوضع كارثى والأطباء والجرحى والمرضى فى الشوارع

دعم حكومى كبير لصناعة السيارات.. رئيس الوزراء يلتقى مسؤولى مجموعة «المنصور للسيارات» لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة.. واستثمارات بـ150 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى

حققت فائضا أوليا 859.6 مليار جنيه عن عام 2024/2023.. مجلس النواب يبدأ مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.. لجنة الخطة: برنامج الإصلاح الاقتصادى أنقذنا من التأثيرات السلبية.. «المركزى للمحاسبات»: 41 هيئة اقتصادية حققت أرباحا بنسبة 20.2%.. و«المالية»: صفقة رأس الحكمة حققت زيادة فى الإيرادات وخفض عجز الموازنة



