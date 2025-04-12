شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: روسيا تدرس إمكانية وضع أسلحة نووية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حلف شمال الأطلسى "الناتو" قلقه من إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية فى الفضاء قريبا، وأضاف الأمين العام للحلف، مارك روته: "نحن على علم بتقارير تفيد بأن روسيا تدرس إمكانية وضع أسلحة نووية فى الفضاء"، وذلك فى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية تنشرها فى عددها غداً الأحد.

كما ذكر روته أن قدرات موسكو فى مجال الفضاء "عفا عليها الزمن" وليست على قدم المساواة مع الغرب.

وقال: "لذلك، يُعد تطوير أسلحة نووية فى الفضاء وسيلة أمام روسيا لتحسين قدراتها، وهذا أمر مقلق للغاية"،

كذلك أشار إلى أن هذه الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية - كما يطلق عليها - ليست موجهة ضد الأرض.

وأوضح أن قصف قمر اصطناعى قد يسبب فوضى على الأرض، حيث لا يمكن استخدام العديد من الأنظمة على الأرض إلا بمساعدة أقمار اصطناعية.

إلى ذلك، حذر روته من انتهاك معاهدة الفضاء الخارجى لعام 1967، التى تنص على الاستخدام السلمى للفضاء، وقد صادقت على المعاهدة أغلبية الدول، بما فى ذلك روسيا والولايات المتحدة.

وقال روته: "فى السنوات الأخيرة، أصبح الفضاء مزدحما وخطيرا وغير قابل للتنبؤ بشكل متزايد، نحن نعلم أن المنافسة فى الفضاء شرسة وتزداد شراسة بشكل متزايد، وليس فقط من الناحية التجارية، فهذا يمس أمننا بالكامل".

وبحسب تقرير الصحيفة، قرر حلف شمال الأطلسى فى عام 2021 أن الإلزام بتقديم المساعدة المنصوص عليه فى المادة 5 من معاهدة التحالف ينطبق أيضا على الهجمات فى الفضاء أو منه.

فيما تنص المادة 5 على أن أى هجوم مسلح ضد واحدة أو أكثر من دول الحلف يعتبر هجوما ضد الجميع، ولم يتم تفعيل هذه الحالة إلا مرة واحدة فى تاريخ الناتو، وذلك دعما للولايات المتحدة فى أعقاب الهجمات الإرهابية ضدها فى 11 سبتمبر2001.