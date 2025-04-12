شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: اقتربنا من التوصل إلى أرضية تفاوضية مشتركة مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواصل إيران والولايات المتحدة، اللتان أجرتا، اليوم السبت، في عُمان محادثات حول البرنامج النووى الإيرانى استمرت ساعتين ونصف الساعة، محادثاتهما الأسبوع المقبل، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء فى بيان للخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف "اتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل"، وأشار البيان إلى أن عراقجي وويتكوف تحادثا بشكل مباشر "لبضع دقائق"، موضحا أن الوفد الإيراني التقى الوفد الأمريكي بعد المحادثات غير المباشرة وتحدث معه لتحيته.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه أجرى محادثات غير مباشرة مع واشنطن لمدة ساعتين ونصف الساعة، لافتاً إلى أن طهران وواشنطن تريدان اتفاقا على المدى القصير وليس مجرد محادثات.

وأضاف أن واشنطن قدمت مجهودا كبيرا لإثبات جديتها في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسيط العماني نقل الرسائل 4 مرات بين وفدي التفاوض.

كما قال إنه من المتوقع أن يناقش مع الوفد الأمريكى الإطار العام لأى اتفاق محتمل.

وذكر أن واشنطن وطهران لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية.

وأفاد بأن طهران اقتربت اليوم من التوصل إلى أرضية تفاوضية مشتركة مع واشنطن، مشيرا الى أن الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن ستعقد في سلطنة عمان.

إلى ذلك، أكد عراقجي في منشور على "تيليغرام" أن المحادثات جرت في "أجواء بناءة وإيجابية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن المحادثات الأميركية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن بلاده ستواصل العمل للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار.

كما أشار إلى أن مسقط توسطت لبدء حوار أمريكي إيراني بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن الاجتماع الأول استمر ساعة وانتهى، لافتا إلى أنه "لا يتوقع محادثات طويلة مع أمريكا".

كما أضاف أن بلاده ستمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية. وأكد أن هدف هذه المحادثات واضح، ألا وهو حماية مصالح البلاد.

إلى ذلك، أشار إلى أن طهران تعتبر تلك الجولة من المباحثات غير المباشرة مبدئية، لكنها مهمة وحاسمة.

بدوره، كشف عضو في الوفد الإيراني أنه من غير المرجح تمديد المفاوضات إلى الغد، حسب ما نقلت وكالة "تسنيم".

وكان بقائي أوضح سابقا أن الاجتماع الأول بين عراقجي وويتكوف عقد في غرف منفصلة بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بعدما قدمت بلاده رؤيتها إلى الجانب العماني لنقلها إلى الوفد الأميركي.

في حين كشف مصدر عماني مطلع أن المفاوضات تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية وتبادل السجناء، فضلا عن التوصل لاتفاقات محدودة من أجل تخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت كل من واشنطن وطهران أشارتا سابقاً إلى أن الهدف اختبار النوايا وجدية كل طرف في المضي قدماً.

تأتي تلك المفاوضات في وقت ضاغط مع تلويح أميركي بخيار عسكري في حال فشلت.

كما تأتي بعدما أضعفت حربان خاضتهما إسرائيل في قطاع غزة ولبنان حليفين رئيسيين لطهران هما حركة حماس وحزب الله، بينما يتعرض الحوثيون المدعومون منها لضربات أميركية مستمرة.