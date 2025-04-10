شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد إيران باستخدام القوة العسكرية حال عدم إنهاء برنامجها النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران، الأربعاء، باستخدام "القوة العسكرية" فى حال لم توافق على إنهاء برنامجها النووى، مشيراً إلى أن إسرائيل ستلعب دوراً رئيسياً فى حال حصول ذلك.

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وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، عقب التوقيع عدة أوامر تنفيذية: "مع إيران، إذا تطلب الأمر تدخلاً عسكرياً فسنفعل ذلك، ومن الواضح أن إسرائيل تريد أن تكون مشاركة بقوة فى ذلك، وأن تقود هذه العملية، لكن لا أحد يقودنا".

وأكد ترامب أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووى".

وتأتى تصريحات ترامب قبيل محادثات مرتقبة بين الطرفين فى سلطنة عمان، السبت المقبل، وسط تضارب التصريحات الأميركية والإيرانية بشأن ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وكان وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى دعا فى مقالة على صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى الاتفاق على استبعاد "الخيار العسكرى" خلال المفاوضات المرتقبة.

واعتبر عراقجي، أن "صرف أموال دافعى الضرائب الأمريكيين على تصعيد الوجود العسكرى الأميركى فى منطقتنا، والذى قد يُعرّض الجنود الأمريكيين للخطر، لن يُفضى إلى نتيجة دبلوماسية"، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية "لن تقبل أبداً بالإكراه والإلزام".

كما ذكر أن "التعزيزات العسكرية ترسل إشارة مضادة تماماً"، وقال: "تذكّروا كلامى: إيران تفضّل الدبلوماسية، لكنها تعرف كيف تدافع عن نفسها، ولم نخضع يوماً للتهديدات، ولن نفعل ذلك الآن ولا فى المستقبل، نحن نسعى للسلام".

دعا وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى أمريكا للاتفاق على استبعاد الخيار العسكرى خلال مفاوضات عُمان، فيما اعتبر نتنياهو أن العمل العسكرى هو الخيار البديل.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على برنامج إيران النووي، وذلك بعد يومين من إعلان طهران وواشنطن إجراء محادثات بشأن هذا البرنامج، السبت المقبل فى سلطنة عمان.

وقالت وزارة الخزانة فى بيان، إن العقوبات تستهدف خمس كيانات إضافة إلى شخص واحد فى إيران، لدعمهم البرنامج النووى الإيراني، مشيرة إلى أن هذه العقوبات "تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي".

وأوضحت أن الكيانات المستهدفة تشمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وشركة تكنولوجيا الطرد المركزى التابعة لها.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن "سعى النظام الإيرانى لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، وخطراً على استقرار المنطقة والأمن العالمي". وأضاف أن الوزارة "ستواصل استخدام أدواتها لعرقلة تقدم البرنامج النووى الإيراني".

وأعلنت أمريكا فرض عقوبات جديدة على برنامج إيران النووى، وذلك بعد يومين من إعلان طهران وواشنطن إجراء محادثات بشأن هذا البرنامج السبت المقبل فى سلطنة عمان.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أصول الكيانات والأشخاص المحددين داخل الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع المواطنون الأمريكيون من التعامل معهم.