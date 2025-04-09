شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات يلزم تقديمها لقبول الاستئناف على حكم الطلاق وفقا للقانون.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الطلاق حق شرعى لكل من الزوج والزوجة ويكون بفسخ عقد الزواج بين الزوجين، ويجب توثيق الطلاق فى الجهات الرسمية مثل المأذون الشرعى أو المحكمة، وذلك للحفاظ على حقوق كلا الزوجين المالية والشرعية والنفقات، وحال صدور حكم قضائى للزوجة يحق للزوج الاستئناف على حكم الطلاق .

وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات التى يلزم تقديمها لقبول الاستئناف على حكم وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

- الاستئناف هو طلب لإلغاء الحكم الابتدائى الصادر من محكمة الأسرة سواء كان ذلك الحكم فى لصالح الزوجة بتطليقها أو لصالح الزوج بعدم تطليق زوجته.

-القانون اشترط تقديم طلب الاستئناف خلال 30 يوم تحسب من ثانى يوم صدور حكم المحكمة الابتدائية.

--يتم سداد رسوم رفع الدعوى واعتماد الصحيفة من رئيس التنفيذ وتحويلها إلى كاتب المحكمة.

-نظر الدعوى من قبل المحكمة وتحديد جلسة للنظر فيها وأخرى للحكم، وتعطى حكم نهائى إما مماثلًا للحكم الأول أو بنقضه.

- يشتمل طلب الاستئناف إثبات عدم وقوع الضرر على الزوجة، الطعن فى شهود الزوجة، وتقديم ما يثبت عدم تبديد المنقولات الخاصة بالزوجة، أو إثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن.

- كما يستطيع الزوج تقديم مستندات بإخلال المحكمة بحق الدفاع وإثبات لنفى وقوع أى ضرر على الزوجة.

-توثيق النفقات المرسلة للزوجة وبيان عدم انقطاعها بواسطة وسائل الدفع المختلفة، وإثباته لبطلان دعوى الزوجة -بالهجر- إما بشهادة الشهود، أو غير ذلك من وسائل الإثبات.

- تستغرق قضية الطلاق للضرر والاستئناف على حكم طلاق للضرر من الزوجة من 4 إلى 6 أشهر للحصول على حكم نهائى بالطلاق.

- حال اطلاع محكمة الاستئناف على هذه الطلبات تقضى بقبول الاستئناف وعدم تطليق الزوجة، أو رفضه وثبوت الحكم بتطليق الزوجة.