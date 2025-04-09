شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار سكنى خلف مدرسة خديجة يوسف بحى غرب فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

انهار عقار سكني صباح اليوم الأربعاء بحي غرب مدينة أسيوط خلف مدرسة خديجة يوسف مكون من 4 طوابق، حيث تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط بلاغا من قوات الحماية المدنية بأسيوط، يفيد بانهيار عقار عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق خلف مدرسة خديجة يوسف.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ جهودها لإنقاذ الضحايا والمصابين.. وسنوافيكم بالتفاصيل.