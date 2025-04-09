شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار سكنى خلف مدرسة خديجة يوسف بحى غرب فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسيوط - هيثم البدريالأربعاء، 09 أبريل 2025 06:33 ص
انهار عقار سكني صباح اليوم الأربعاء بحي غرب مدينة أسيوط خلف مدرسة خديجة يوسف مكون من 4 طوابق، حيث تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط بلاغا من قوات الحماية المدنية بأسيوط، يفيد بانهيار عقار عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق خلف مدرسة خديجة يوسف.
وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ جهودها لإنقاذ الضحايا والمصابين.. وسنوافيكم بالتفاصيل.
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