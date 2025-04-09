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انهيار عقار سكنى خلف مدرسة خديجة يوسف بحى غرب فى أسيوط

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انهيار عقار سكنى خلف مدرسة خديجة يوسف بحى غرب فى أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - أسيوط - هيثم البدري

الأربعاء، 09 أبريل 2025 06:33 ص

انهار عقار سكني صباح اليوم الأربعاء بحي غرب مدينة أسيوط خلف مدرسة خديجة يوسف مكون من 4 طوابق، حيث تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط بلاغا من قوات الحماية المدنية بأسيوط، يفيد بانهيار عقار عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق خلف مدرسة خديجة يوسف.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ جهودها لإنقاذ الضحايا والمصابين.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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