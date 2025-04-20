شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 20 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 20-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:47
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:45
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:43
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:29
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