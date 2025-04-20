شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب مساء اليوم السبت بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة للمطالبة بإعادة أبنائها دفعة واحدة.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين دعت إلى مظاهرات واسعة، اليوم السبت في تل أبيب تحت شعار "لم يتبق لنا سوى دفعة واحدة"، في إشارة إلى أن الصفقة الشاملة هى الخيار الوحيد المتبقى لإنقاذ ذويهم.

وقد طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب، وإعادة جميع المحتجزين سواء الأحياء أو الأموات.

وقالت عائلات الأسرى، فى مؤتمر صحفى، إن الضغط العسكرى على حماس لم يجعلها أكثر مرونة، بل أكثر إصرارا على شروطها، كما أنه لم يطلق سراح أبنائهم، بل جعلهم عرضة للقتل.

وأشارت إلى أن الوزير المكلف بالمفاوضات رون ديرمر أخبرهم أن الإفراج عن ذويهم سيحتاج إلى 6 أشهر، وأضافت العائلات أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب.

كما أعلنت الهيئة عن تنظيم ما وصفتها بمظاهرة مركزية غدًا الأحد، على مقربة من حدود قطاع غزة، وتحديدا في كيبوتس "نير عوز"، حيث من المقرر أن تستخدم العائلات مكبرات الصوت لتوجيه نداءات مباشرة للأسرى داخل القطاع.

وقالت الهيئة في بيان لها "إن لم نتحرك الآن، فإننا نحكم على الأحياء بالموت، ونفقد القدرة على استعادة جثامين من قضوا"، وأضافت "نطالب بصفقة شاملة تشمل الجميع، فالإسرائيليون المخطوفون فوق السياسة والانقسامات".

في غضون ذلك تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم السبت أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، ومنزل رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولى أدلشتاين، بمدينة هرتسيليا، داعين إلى تسريع المفاوضات لعقد صفقة تبادل مع حركة حماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هيئة عائلات الأسرى دعت الشارع الإسرائيلي إلى المشاركة في عشرات الوقفات الاحتجاجية في مناطق مختلفة، بهدف إيصال رسالة موحدة للقيادة السياسية بإعادة الأسرى فورا.