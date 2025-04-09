شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف فى السعودية برواتب تصل لـ70 ألف ريال شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل فى مجمع عيادات بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة، أن التخصصات المطلوبة هى:

- 2 أطباء جلدية من الجنسين "إستشارى وأخصائى أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- 2 أطباء جراحة من الجنسين "إستشارى وأخصائى أول "،والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشارية عقم وإنجاب "استشارى فقط"، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- 15 ممرضة "أخصائى تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- طبيبة نسائية "أخصائى نسائية..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء"،والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشارى تخدير "استشاري"، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودى كل شهر حسب سنوات الخبرة.



وقالت أن من مميزات هذه الفرص تأمين طبى وسكن ومواصلات وراتب أساسى، وتقديم السيرة الذاتية،من أمس الإثنين الموافق 7 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: [email protected].