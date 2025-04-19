شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، إذ شدد على أن مصر منحازة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

مصر تدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية

وقال إن "مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية". وتابع: "الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد أن "الجهود المصرية استهدفت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وتابع: "القاهرة بذلك جهودا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمراحله كافة".