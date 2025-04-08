شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ألعاب ملاهى من الطريق العام خلال حملة إشغالات بحى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شن حي جنوب الجيزة، عددًا من الحملات لرفع التعديات والإشغالات من الطريق العام وتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستهدفت الحملات شوارع قطاع المنيب وترعة الزمر بحي جنوب الجيزة، وأسفرت عن رفع استاندات معروضات وألعاب ملاهي من الطريق العام، وغلق سايبر مخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.