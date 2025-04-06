شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشى.. وتشييع الجنازة اليوم فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن وفاة شقيقته انتصار البلشي، مشيرا إلى أن تشييع الجنازة والعزاء سيكون اليوم الأحد، بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وقال البلشي، في بيان مقتضب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.. وتحديد موعد العزاء لاحقا في القاهرة.