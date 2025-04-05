شكرا لقرائتكم خبر عن 29 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر السبت والاحتلال يبدأ العمل فى محور "موراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن قواته بدأت عملياتها الأولى فى محور "موراج" فى قطاع غزة للمرة الأولى، فيما ارتفع إلى 29 عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم السبت، معظمهم من الأطفال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى أن قوات الفرقة 36 بدأت عملياتها الأولى فى محور "موراج" فى قطاع غزة للمرة الأولى.

ونشر أدرعى مشاهد من العمليات الأولى لجيش الاحتلال فى المحور وعلق بالقول "قوات الفرقة 36 تعود للعمل داخل قطاع غزة".

فى هذه الأثناء، أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 29 منذ فجر اليوم، بعد استشهاد ستة فى غارات على مدينتى خان يونس وغزة.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكرى المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام فى الوضع الإنسانى والصحى مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عدد القتلى فى غزة أكثر من 55 ألفا، وعدد من شردوا يقدر بنحو 1.9 مليون، مضيفة أن سكان القطاع يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها، مؤكدة ضرورة "تجديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهر".