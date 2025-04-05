شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطرح استبيانا لاستطلاع رأى طلاب الإعدادية حول البكالوريا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التعليمية، واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد، طرحت الوزارة استبيانا بكافة مدارس المرحلة الإعدادية، والذي يستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع آراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يبدأ توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا الاحد بكافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.