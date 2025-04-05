أخبار مصر

وزارة التعليم تطرح استبيانا لاستطلاع رأى طلاب الإعدادية حول البكالوريا.. غدا

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة التعليم تطرح استبيانا لاستطلاع رأى طلاب الإعدادية حول البكالوريا.. غدا 1/2
  • وزارة التعليم تطرح استبيانا لاستطلاع رأى طلاب الإعدادية حول البكالوريا.. غدا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطرح استبيانا لاستطلاع رأى طلاب الإعدادية حول البكالوريا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

السبت، 05 أبريل 2025 06:44 م

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التعليمية، واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد، طرحت الوزارة استبيانا بكافة مدارس المرحلة الإعدادية، والذي يستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع آراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يبدأ توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا الاحد بكافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.


استمارة البكالوريا المصرية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements