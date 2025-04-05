شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم السبت.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 18 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 5 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على جنوب الصعيد أحيانا ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 27 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.