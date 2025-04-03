شكرا لقرائتكم خبر عن السيناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز: التاريخ لن يغفر لنا ما حدث فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إنه لا يجب أن نكون متواطئين لتدمير غزة، مضيفا أن إسرائيل قصفت المستشفيات في غزة وتركت السكان يفتقرون لأساسيات الرعاية الصحية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حرب نتنياهو الوحشية على غزة دمرت ثلثي البنية التحتية في القطاع، والتاريخ لن يغفر لنا ما حدث في غزة، وحكومة نتنياهو انتهكت وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إن إسرائيل تدمر غزة بقنابل أمريكية، وإسرائيل انتهكت بشكل فاضح كل القوانين الدولية.

وأشار بيرني ساندرز خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مجلس الشيوخ سيقدم مشروعي قانونين لمنع بيع أسلحة وقنابل لإسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

