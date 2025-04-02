شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية: الأنبا باخوميوس كان مثالًا للحكمة والخدمة والان مع تفاصيل الخبر

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد خدمة كنسية حافلة امتدت لنحو 75 عامًا، وأكد قداسته أن الكنيسة فقدت رجلًا من رجال الله الأمناء، الذين كانوا نموذجًا للخدمة الحقيقية في الداخل والخارج، فكان شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية إن الأنبا باخوميوس كان مثالًا للحكمة، وصوتًا حكيمًا داخل المجمع المقدس، كانت خدمته علامة بارزة في تاريخ الكنيسة المعاصر، وكان شاهدًا على العديد من الأحداث الكنسية المهمة، فكان له دور وبصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث والمعاصر".

جدير بالذكر أنه تذاع العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، الآن، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى.