شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ البابا تواضروس: مصر ستظل نموذجًا في التآخي بين نسيجها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الكنيسة، وعبَّر عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم الوزير خالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم أعيادًا مباركة مليئة بالسلام والمحبة، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والوحدة الوطنية.

وأكد الوزير في تهنئته أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التآخي بين نسيجها الوطني الواحد، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتعزيز روح المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين حريصة على توفير جميع السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة خلال فترة الأعياد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي معاناة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كما ثمَّن الوزير الدور الوطني الذي يقوم به الأخوة الأقباط في دعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن تلاحم أبناء الشعب المصري هو صمام الأمان الحقيقي لمستقبل الوطن.