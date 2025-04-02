شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة النقل على مد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وجارى العمل على تنفيذ المشروع في مسار قطار سكة حديد 23 يوليو/شبين القناطر، واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث.

تفاصيل المشروع:



××سيتم تمويل مشروع مد الخط الأول للمترو لمدينة شبين القناطر من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية. ×× تم توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية للمشروعالمشروع بطول 19 كم من المرج الجديدة حتى شبين القناطر بالقليوبية.

×× يضم المشروع 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار. ×× المشروع يشمل تعديلات بميدان المرج لمرور المترو دون تقاطعات.