شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 02 أبريل 2025 05:00 ص
تعمل وزارة النقل على مد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وجارى العمل على تنفيذ المشروع في مسار قطار سكة حديد 23 يوليو/شبين القناطر، واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث.
تفاصيل المشروع:
المشروع بطول 19 كم من المرج الجديدة حتى شبين القناطر بالقليوبية.
×× يضم المشروع 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار. ×× المشروع يشمل تعديلات بميدان المرج لمرور المترو دون تقاطعات.
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