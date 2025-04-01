شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بمعهد الفلك: لنتمكن من رؤية الهلال الجديد لا بد من حدوث الاقتران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف ومتى يولد هلال القمر الجديد؟ سؤال كشف عن إجابته الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك فى ظل حالة الجدل التى شهدها رصد هلال شوال لعام 1446 هجريا فى مصر ودول الوطن العربى والعالم الإسلامي.



فى البداية يقول أستاذ الفلك: لا بد أن تعلم أولا أن اقتران أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه مع الشمس أثناء المحاق (في نهاية الشهر القمري)، لأن القمر يشرق مع الشمس ويغرب معها فلا يتراءى لنا أبداً في هذه المرحلة، ولكن بمجرد أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد هلال القمر الجديد، وهذا ما تؤكده الحسابات الفلكية.



وتابع: يمكن تشبيه هذا الأمر بعقارب الساعة ، فإذا كانت الشمس عقرب الساعات، والأرض عقرب الدقائق، والقمر عقرب الثواني فعندما تنطبق العقارب الثلاثة معا حينئذ يكون المحاق، ولكن بمجرد أن يخرج القمر (عقرب الثواني) من هذا التطابق نقول إن الهلال الجديد قد وُلد، كما يمكن تمثيل عُمر ونسبة إضاءة القمر الجديد بعدد الثواني التي يقطعها عقرب الثواني منذ خروجه والذي يزيد تدريجيا حتى يكتمل بدرًا، أما رؤية الهلال الوليد فتعتمد أساسا على فترة بقاءه في السماء بعد غروب الشمس أثناء الشفق المسائي .. كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.



واختتم: خلاصة القول أن الحسابات الفلكية دقيقة جدا لدرجة لا تقبل الشك ويمكن الاستدلال بها على الظواهر الفلكية لعدة قرون قادمة، ولكن لكي نتمكن من رؤية الهلال الجديد فلابد أن يحدث الاقتران أولا قبل غروب الشمس بوقت كاف حيث نتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة، حينئذ تتفق الحسابات الفلكية مع الأرصاد، أما إذا حدث الاقتران قبل غروب الشمس بوقت قصير فهذا يجعل القمر يغرب سريعا بعد غروب الشمس مباشرة ولم يسمح لنا برؤيته، ومع كوننا على يقين بأن هلال القمر الجديد قد وُلد وموجود بالسماء، إلا أننا لم نتمكن من رؤيته، ولذلك نرى هلال القمر في اليوم التالي أكبر وأعلى قليلا حيث يمكث لفترة أطول بعد غروب الشمس ويُمكننا ذلك بالطبع من رؤيته بسهولة ووضوح بالعين المجردة.