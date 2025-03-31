شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتهجير.. الآلاف من أبناء قنا يشاركون في وقفة ضد التهجير القسرى لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة قنا تنظيم وقفة تضامنية ضد التهجير القسرى للفلسطينيين وخاصة أهالى غزة من أراضيهم، ودعما لموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وتوافد الآلاف من أبناء محافظة قنا المشاركة في الوقفة بساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، مع ترديد هتافات لا للتهجير.. التهجير خط أحمر.

وشارك في الوقفة التضامنية الصغار والكبار من مختلف الفئات في محافظة قنا، حاملين أعلام فلسطين ومصر، والتواجد داخل ساحة المسجد.