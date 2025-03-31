شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يهتفون أمام مسجد الصديق: "لا للتهجير.. تسقط إسرائيل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد يعكس التلاحم الشعبي مع القضية الفلسطينية، احتشد آلاف المواطنين اليوم في ساحة مسجد الصديق بمصر الجديدة، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، في وقفة تضامنية لدعم الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتفوا:

- "تسقط تسقط إسرائيل.. لا للتهجير"

- "شعب غزة يا فلسطين.. إحنا وراكم بالملايين"

- "مصر دايماً مع فلسطين.. والرئيس السيسي مع الحق"

جاءت الوقفة في إطار الدعم الشعبي الواسع لموقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين، أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية في هذا الموقف