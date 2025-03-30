شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالسعودية براتب يصل إلى 67 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم على 11 فرصة عمل في شركة للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، برواتب تصل إلى ما يعادل 67 ألف جنيه مصرى شهريا، وذلك بداية من أمس السبت ولمدة 5 أيام.

وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة في هذه الطلبية عبارة عن:

- عدد 2 مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي.

- 2 فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي.

- 2 عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 عامل مبلط براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- مهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

* المزايا المقدمة من الشركة عبارة عن:

- تأمين صحي وسكن ومواصلات.

علما بأن الشباب الراغبين في التقديم على تلك الوظائف، يمكنهم ذلك من خلال الرابط التالي: :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_ksa/index