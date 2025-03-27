شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار محمد شوقى النائب العام، ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونصت الرسالة "تحية إجلال وتقدير لسيادتكم وبعد،،،

"يطيب لي بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة، أن نبعث لفخامتكم اصدق ايات التهنئة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل ان ينصركم ويسدد خطاكم، وان يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله الوطن قيادة وارضاً وشعباً"