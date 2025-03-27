شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن عن وظائف بالسعودية براتب شهرى يبدأ من 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على 4 فرص عمل للشباب للعمل في المملكة العربية السعودية، بمركز حماية البيانات للتدريب، براتب شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي (50 ألف جنيه).

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص بإرسال السيرة الذاتية ،والأوراق المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]

وأكد الوزير ان هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل .

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص تبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام، وأوضحت أن الفرص المتوفرة كالتالي:

- 2 مدربة حاسب آلي.

- مدرب شبكات حاسب آلي.

- مدربة تصميم فوتوشوب.

وأشارت إلى أن الرواتب بداية من 4 آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى حوافز الأداء، وتأمين طبي وتوفير سكن، وتذاكر طيران كل سنتين، وقالت إن الشروط المطلوبة أن يكون السن من 30-48 سنة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.