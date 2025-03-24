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شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممارسة الرياضة لمرضى السكرى مفيدة خلال شهر رمضان ؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 24 مارس 2025 03:53 م
وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول أهمية دور الرياضة لمريض السكر وتضمنت :-
- ممارسة الرياضة طريقة ممتازة للحفاظ على مستوى السكر بالدم
- تجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام قبل ميعاد الإفطار
- يُفضل المشي السريع أو أي نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل بين الإفطار والسحور
- لا تنس شرب السوائل بانتظام أيضا
ممارسة الرياضة
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