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هل ممارسة الرياضة لمرضى السكرى مفيدة خلال شهر رمضان ؟ هيئة الدواء تجيب

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  • هل ممارسة الرياضة لمرضى السكرى مفيدة خلال شهر رمضان ؟ هيئة الدواء تجيب 1/2
  • هل ممارسة الرياضة لمرضى السكرى مفيدة خلال شهر رمضان ؟ هيئة الدواء تجيب 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 24 مارس 2025 03:53 م

وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول أهمية دور الرياضة لمريض السكر وتضمنت :-

- ممارسة الرياضة طريقة ممتازة للحفاظ على مستوى السكر بالدم

- تجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام قبل ميعاد الإفطار

- يُفضل المشي السريع أو أي نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل بين الإفطار والسحور

- لا تنس شرب السوائل بانتظام أيضا


ممارسة الرياضة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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