شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممارسة الرياضة لمرضى السكرى مفيدة خلال شهر رمضان ؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول أهمية دور الرياضة لمريض السكر وتضمنت :-

- ممارسة الرياضة طريقة ممتازة للحفاظ على مستوى السكر بالدم

- تجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام قبل ميعاد الإفطار

- يُفضل المشي السريع أو أي نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل بين الإفطار والسحور

- لا تنس شرب السوائل بانتظام أيضا