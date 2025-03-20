شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤدى صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة.. وشيخ الأزهر فى استقباله والان مع تفاصيل الخبر

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة فجر اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، بمسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بالقاهرة، حيث كان فى استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهدت المساجد التاريخية، ومساجد "آل البيت" فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال تطوير شاملة لم تشهدها منذ عقود.



