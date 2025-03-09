شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: يوم الشهيد تجسيد للتضحية من أجل الوطن والشهداء فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن ذكرى يوم الشهيد والتي جاءت قبل يوم واحد من ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، إنما هي مناسبة تعيد إلى الأذهان حجم التضحية والفداء التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وإبنائه، ولولا دماؤهم الطاهرة لما وصلنا إلى مرحلة الأمن والأمان التي نعيشها اليوم بعد سلسلة من الأحداث الصعبة التي عاصرناها خلال العقد الأخير.

وفي تصريحات صحفية، أكد خالد عيش : يوم الشهيد يأتي ليكون يومًا للتذكر بكل البطولات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة والشرطة المصرية خلال مسيرة امتدت لسنوات من التضحية والفداء بأرواحهم الطاهرة حتى يعيش الوطن في أمن وسلام واستقرار، وهم رمز للعزة والكرامة فكانوا الدرع الذي حمي الوطن من الإرهاب وجماعات أهل الشر، لافتًا إلى عظمة اليوم الذي يأتي قبل يوم من انتصارات العاشر من رمضان.

وبتلك المناسبة تقدم النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وللشعب المصري العظيم الذي أدرك مخططات أهل الشر فقال كلمته في 30 يونيو وكان اختياره الاستقرار والأمن والأمان.