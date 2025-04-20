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شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى و منة وجيةالسبت، 19 أبريل 2025 10:05 م
وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.
وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يرعها القس كليمينت بكنيسة مصر القديمة الأسقفية وتقوم كلير غايس ورامز بخيت بالترجمة الفورية للغة الإشارة، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.
كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.
قداس العيد
قداس العيد
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