شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: مصر تدعم العمل العربى المشترك لتعزيز الإنتاجية وتوفير وظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن انطلاق فعاليات الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي، برئاسة مصرية يعد تتويجاً لجهودها في تعزيز ثقافة العمل العربي المشترك ، وتثمينا لدورها الرائد على المستوى العربي و الإقليمي في مختلف المحاور ، لاسيما قدرتها على خلق التوافق و التوازنات بين أطراف العمل .

وأشار "فؤاد" إلي أن الرؤية المصرية باعتبارها رئيساً لمجلس منظمة العمل العربية تنم عن وعي كبير لعمق القضايا العمالية العربية وتحمل توجهات صريحة بشأن دعم العمل العربى المُشترك ، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص العمل، ويحقق التنمية الاقتصادية ، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفى العملية الإنتاجية ، وهو ما ظهر جليا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ألقاها نيابه عنه محمد جبران ، وزير العمل ، والتي أشملت مقاصد العمل العربي المشترك كقيمة أساسية للتعاون في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس "السيسي" تضمنت أيضاً العديد من الموضوعات الهامة التي تعتبر تصوراً لآليات العمل المشترك بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ، و تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل و توفير فرص عمل للشباب العربي، وتمكين المرأة في سوق العمل ، وهو ما يعكس الإدراك العميق لطبيعة التحديات والمتغيرات المعاصرة و السعي الجاد لتحسين مستويات المعيشة ، وتعظيم فرص الاستثمار .

وشدد "فؤاد" على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق أهداف ونتائج التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر لتسهم في مجابهة التحديات ومتغيرات سوق العمل في ضوء تعزيز سبل التعاون و التكامل والعمل العربي المشترك.