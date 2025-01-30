شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: حافلات الأسرى الفلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية مغادرة حافلات تقل أسرى فلسطينيين سجن عوفر الإسرائيلى.

وسلمت الفصائل الفلسطينية فى غزة، اليوم، الخميس، المحتجزة الإسرائيلية "أربيل يهود"، الأسير "جادى موزيس" للصليب الأحمر قرب أنقاض منزل يحيى السنوار في خان يونس جنوب قطاع غزة، والمجندة "آجام بيرجر" من منصة في مخيم جباليا بشمال القطاع، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة.

الفصائل الفلسطينية تفرج عن عمال تايلانديين

وأفرجت الفصائل عن خمسة عمال تايلانديين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وجرى تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال العملية ذاتها التي شهدت حشداً جماهيرياً كبيراً في خان يونس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن أربيل يهود تم تسليمها للصليب الأحمر، وظهرت في لقطات مصورة وهي محاطة بحشد فلسطيني في جنوب غزة، الخميس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه تسلم أربيل يهود، وجادي موزيس، إلى جانب خمسة مواطنين تايلانديون وعبروا الحدود إلى إسرائيل مع قوة من جيش الدفاع والشاباك، ورافقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك الأسيرات الإسرائيليات إلى نقطة الاستيعاب الاولية في منطقة الغلاف.