شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: هضبة الأهرامات ستمثل إضافة كبيرة للمنطقة بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء يكشف أهم ما جاء في اجتماع رئيس الوزراء ، وعن خطط تطوير مدينتي السويس وسفنكس الجديدتين.

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز إن هضبة الأهرامات ستمثل إضافة كبيرة للمنطقة بعد تطويرها، مضيفا أننا قاربنا على الانتهاء من المتحف المصري الكبير والمنطقة المجاورة له، وهضبة الهرم سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة وسيكون هناك جذب سياحي كبير.

وأضاف الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير مشروعات كبري في مختلف المحافظات، ورئيس الوزراء كلف بتطوير مدينة السويس الجديدة ومدينة سفنكس، والهدف من التطوير استيعاب الطلب المتزايد عليها.