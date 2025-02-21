شكرا لقرائتكم خبر عن دخول معدات اللجنة "المصرية - القطرية" إلى غزة لإنشاء المخيمات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض فيديو، دخول معدات اللجنة المصرية القطرية إلى شمال غزة لفتح الطرقات وإنشاء المخيمات.

واستقبل الفلسطينيون المعدات، بالفرحة والترحيب، وهم يهتفون: "يا مرحبا بإعادة الإعمار، أهلا وسهلا بكم".

وتضمنت المعدات لوادر حديثة مجهزة، تحمل علم مصر وسط فرحة السائقين الذين عبّروا عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

كانت المعدات قد وصلت إلى الجانب المصري من المعبر قبل أيام، حيث استُكملت إجراءات تجهيزها قبل السماح بعبورها اليوم.

يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم غزة وتوفير المعدات اللازمة، لبدء عمليات إعادة الإعمار، بما يشمل تأهيل البنية التحتية وإصلاح المرافق الأساسية.