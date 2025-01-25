شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وانتهت الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الالتزام بالدقة المطلقة في التصحيح والرصد، مؤكدة أن النتائج لن تُعلن إلا بعد مراجعة دقيقة تستوفي أعلى معايير الجودة والشفافية.

وتستعد المديرية، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل (من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام)، خلال أيام، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي.

وستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب صفوف النقل وطرق الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بشكل مباشر بالاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي بعد إعلانها في كشوف واضحة داخل المدارس، أو إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025، تكون لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025.