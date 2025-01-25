شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء. وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

نتيجة الاستطلاع

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