شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع فى نسخته الـ92 أولى اجتماعاتها بحضور ممثلى الهيئات المشاركة فى المعرض ومسئولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وتم الإعلان رسميا عن اشتراك "الفاو" ولأول مرة فى تنظيم المعرض هذا العام والمزمع إقامته فى أبريل القادم.

وخلال الاجتماع وجهت اللجنة الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى يولى المعرض اهتماما كبيرا ويسعى لجعله معرضا دوليا واعادته لسابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه

ناقشت "اللجنة" مع مسئولى الفاو التطور الذى سوف يشهده المعرض هذا العام وما يجرى حاليا فى المتحف الزراعى من أعمال تجميل وتشجير وازالة المخلفات حتى يكون جاهزا لإقامة هذا الحدث الهام واستقبال العارضين على مساحات شاسعة وتسهيل دخول الزائرين إلى المعرض.

كما ناقشت اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع تسهيل إجراءات اشتراك العارضين حيث تتطلع الوزارة إلى انضمام أكبر عدد إلى المعرض من منتجى ومصدرى نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.