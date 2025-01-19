شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الصليب الأحمر بغزة فى طريقه لتسلم المحتجزات الإسرائيليات من حماس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز: فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في طريقه لتسلم المحتجزات الإسرائيليات من حماس.

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.