شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، ثم يعقبه المؤتمر الصحفى الأسبوعى لعرض أبرز القرارات التى تم اتخاذها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، مساء أمس ؛ لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو استعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يترقبه العالم كله، مُشيراً إلى أنه يجري العمل على أن تكون هذه الفعالية على أعلي مستوي دولي، تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة، وفرصة كبيرة للترويج لبلدنا، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة، قائلاً: هذه هدية مصر للعالم كله.