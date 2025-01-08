شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، ورصد أى قصور وعلاجها على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه قامت لجنة من الإدارة العامة للأشعة برئاسة دكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشؤون الأشعة والدكتورة هالة مصطفى مديرعام الإدارة العامة للأشعة وأعضاء الإدارة والمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بزيارة مستشفيات بمحافظة القليوبية لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم المناسب للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات أطفال بنها وحميات طوخ وبنها للتأمين الصحي ومستشفي القناطر الخيرية، وذلك سعيا لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

‏‎

ونوه عبدالغفار أن اللجنة ستتابع توفير جهاز سونار ايكو للقلب بقسم الأشعة بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وتزويد مستشفى بنها التعليمي بجهاز رنين مغناطيسي حديث وجهاز ماموجرام حديث، موصيةً بتوفير جميع فحوصات الأشعة المقطعية بالصبغة للأطفال بمستشفى بنها التخصصي.

وأردف عبدالغفار أن اللجنة تفقدت مستشفى طوخ المركزي حيث تم إنشاء المستشفى جديده كلياً ودعمها بأحدث الأجهزة، لافتاً الى التوصية بتوفير جهاز ايكو للقلب، وتدريب الأطباء للعمل على الجهاز وذلك بقسم الرعاية المركزة بمستشفى حميات طوخ.