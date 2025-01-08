شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسى بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن وجود حزمة حماية اجتماعية الفترة المقبلة، إن الدولة تقدر الضغوطات المتواجدة على المواطنين وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما للحكومة بمراعاة هموم المواطنين وأعبائهم".



وأشار إلي إن هناك توجيها للحكومة بوضع تصور لحزمة اجتماعية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم العمل على هذا الأمر، لافتا إلى إنه بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.