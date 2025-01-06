شكرا لقرائتكم خبر عن قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة ينظم حفلا للدكتور حسن مكاوي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيسة القسم احتفالية خاصة لتكريم الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق للكلية لتقلده رئاسة لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بـ المجلس الأعلى للجامعات في دورته الممتدة من 2025-2028 وأمانة اللجنة الدكتور وليد فتح الله بركات الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون والوكيل الأسبق للكلية، وعضوية الدكتور جيهان يسري أبو العلا الأستاذ أيضا بقسم الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق للكلية.

ويأتي ذلك تتويجا لمسيرة الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة الإدارية والعلمية البارزة وعطائهم البحثي والأكاديمي طيلة ما يزيد عن ثلاثين عاما تتلمذ خلالها على يديهم أجيال من الإعلاميين والباحثين المتميزين فضلا عن بصماتهم في الابتعاث الخارجي للكلية .

شهدت هذه الاحتفالية حضورا كثيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالقسم، وتمنت الدكتورة شيماء ذو الفقار للجنة كل التوفيق في أعمالها بما يسهم في وضع وتخطيط سياسات التعليم الجامعي وفق رؤية مصر 2030، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية مع التأكيد على ربط المناهج الدراسية الحالية مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أن قسم الإذاعة والتليفزيون قد بدأ استعدادته لإضافة وتطوير بعض المسارات التعليمية الحديثة التي تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة بالمقررات الدراسية مع دعم التخصصات البينية وإعداد مقترح عام لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لآليات تأهيل وتدريب الطلاب والدارسين والباحثين على التحديات والفرص التي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال الإعلام وبحوثه وصناعته للاستعداد لوظائف المستقبل على أن يتم الإعلان عن استراتيجيات ومحاور الخطة المقترحة في يوليو المقبل.