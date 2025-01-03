شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر إجرامية واستشهاد ضابط في مواجهات أمنية وتبادل لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الداخلية في القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا" وضبط عناصرها ومصرع 6 منهم، فيما استشهد ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة..

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. حيث تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح، إطلاق أعيرة نارية ، إستعراض قوة") وإستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة). قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المضبوطات

الأسلحة المضبوطة

جانب من المضبوطات