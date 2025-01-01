شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية بدر عيد العاطى يلتقى العزاء فى شقيقه بمسقط رأسه بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، العزاء فى وفاة شقيقه الأكبر "محمد" بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط، والذى أقيم بدار المناسبات بنادى الشبان المسلمين.

حضر العزاء اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، وعلى سيد وكيل وزارة العمل، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والأهالي.

وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية وصل إلى محافظة أسيوط لتلقى العزاء فى وفاة شقيقه بعد تشييع جثمان شقيقه إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط.