شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: هضبة الجولان جزء من إسرائيل.. والسيطرة عليها يضمن لنا الأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السيطرة على هضبة الجولان يضمن لهم الأمن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابع نتنياهو :"هضبة الجولان ستبقى جزءا من إسرائيل"، مردفا: "أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا".

وذكر أن عملية اغتيال نصر الله كانت نقطة تحول بالمنطقة، مستطردا: "سنواصل العمل من أجل إعادة المحتجزين في غزة".