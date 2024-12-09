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نتنياهو: هضبة الجولان جزء من إسرائيل.. والسيطرة عليها يضمن لنا الأمن

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:47 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السيطرة على هضبة الجولان يضمن لهم الأمن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابع نتنياهو :"هضبة الجولان ستبقى جزءا من إسرائيل"، مردفا: "أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا".

وذكر أن عملية اغتيال نصر الله كانت نقطة تحول بالمنطقة، مستطردا: "سنواصل العمل من أجل إعادة المحتجزين في غزة".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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