شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: هضبة الجولان جزء من إسرائيل.. والسيطرة عليها يضمن لنا الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:47 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السيطرة على هضبة الجولان يضمن لهم الأمن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وتابع نتنياهو :"هضبة الجولان ستبقى جزءا من إسرائيل"، مردفا: "أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا".
وذكر أن عملية اغتيال نصر الله كانت نقطة تحول بالمنطقة، مستطردا: "سنواصل العمل من أجل إعادة المحتجزين في غزة".
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