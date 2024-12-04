شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من (الإسكندرية-البحيرة -كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، طقسا باردا ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.