شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلي نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء جاء فيه احتلت مصر للطيران المركز الثاني كأعلي نسبة إنتظام للرحلات علي مستوي شركات الطيران العاملة بمطار أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لأداء شركات الطيران الصادر عن مطار أمستردام الهولندي.

ويأتي هذا التصنيف ليعكس مدي انتظام تشغيل رحلات الناقل الوطني مصر للطيران بين القاهرة وأمستردام، وكثافة حركة الركاب، وكذلك ثقة عملاء مصر للطيران في خدمات السفر المتميزة التي تقدمها الشركة لهم حول العالم، فضلًا عن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.



ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا من القاهرة إلى أمستردام على متن طائراتها من طراز إيرباص A321neo وطراز بوينج B787-9 Dreamliner.