أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 11/11/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 11/11/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48  ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء  6:21

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد  صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:17  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة  العصر 2:31 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:38  ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:20


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements