الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس في مرحلتي "الإعدادية والثانوية"، بالإضافة إلى طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خصوصًا المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها.

كما تم عرض عدد من الفيديوهات التسجيلية التي توضح جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، مما يظهر قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية بهدف التوعية من أخطار المخدرات.

ولاقت هذه المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين في هذه الفعالية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة وما لها من آثار سلبية خطيرة على المجتمع.