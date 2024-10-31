شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنّ القمة العربية الإسلامية استثنائية –في حد ذاتها-، موضحًا، أن المرة الوحيدة التي عُقدت منذ عام بمناسبة الحرب الراهنة.

وأضاف "زكي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لم يكن أحد يتخيل أن هذه الحرب ستستمر لعام كامل وستذهب في الاتجاه الذي نراه عليه الآن، ولكن للأسف حدث ذلك".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى جلسة أخرى وقمة أخرى بين الدول العربية والدول الإسلامية لإعادة صياغة الموقف العربي الإسلامي وللنظر في أي إجراءات يمكن أن تتخذ لدعم الفلسطينيين ودعم صمودهم هذا الاحتلال وإنهاء هذه الحرب في لبنان وفلسطين، والوصول إلى وضع يمكننا من استعادة الاستقرار في هذه المنطقة".